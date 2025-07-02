Сезон клубники завершается: стоит ли ожидать снижения цен

Сезон клубники на украинских рынках постепенно завершается. Сейчас довольно ощутимым фактором, влияющим на стоимость последней нынешней клубники является погода.

Будет ли падать цена на клубнику

Сезон клубники в Украине уже подходит к концу, и обычно в этот период ягода дешевеет, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина. Однако в этом году ситуация сложилась несколько по-другому.

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По сравнению с маем цены действительно снизились, но все еще выше 100 гривен за килограмм. По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопко, оптовая цена клубники находится в пределах 100 – 130 гривен за килограмм, а импортная может достигать отметки в 160 гривен за килограмм.

Снижения стоимости клубники уже не стоит ожидать, потому что предложение ягоды постепенно начнет уменьшаться в ближайшие недели. Сезон клубники постепенно заканчивается,

– говорит эксперт.

Важно! Также он отметил, что главными причинами сложившейся ситуации,, стали погодные условия - сначала большой процент ягодных кустов погиб из-за заморозков, а позже фиксировалось недозревание ягоды. Все эти факторы повлияли на общую цену на рынке, которая оказалась выше на 22 – 45%, чем годом ранее.

Журналисты 24 Канала исследовали цены в самых популярных супермаркетах Украины: