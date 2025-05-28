Путин попросил у Лукашенко картошки: тот ответил, что уже и так всю отдали

На очередной встрече глава страны-агрессора Владимир Путин и его приспешник, глава Беларуси Александр Лукашенко поговорили о насущных проблемах. Одной из таких стала нехватка картофеля в России.

Беларусь продала весь картофель в Россию

Глава России Владимир Путин после встречи с представителями агробизнеса заявил о недостатке картофеля, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Он сказал, что говорил об этом с главой Беларуси, однако тот пожаловался ему, что весь картофель уже продали в Россию.

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Картофеля-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Лукашенко, он говорит: "Ну и у нас уже все продали в Россию". Знаете, тоже есть чем заниматься здесь,

– сказал Путин.

Накануне Путин во время встречи с представителями бизнес-сообщества предложил закупать картофель в Беларуси. Но очень удивился, когда ему один из чиновников подсказал, что она закончилась. В одном из белорусских сми, принадлежащем пресс-службе Лукашенко, "пошутили", что если что, то они уже новую картошку посадили.

Почему в Беларуси нет картофеля

Еще одно белорусское сми отметило, что в последние месяцы белорусы из разных регионов жаловались на дефицит и качество картофеля.

Производители объясняют: отгружать овощи и фрукты в фонды по цене, которую предлагает государство, им просто невыгодно. Поэтому они или продают товар дороже на рынках, или отправляют на экспорт.

Обратите внимание! В апреле белорусское правительство разрешило увеличить цены на картофель, капусту, лук. А в мае самопровозглашенный Александр Лукашенко признал, что в стране существует дефицит картофеля. Он объяснил это желанием фермеров немного заработать.