Свинины в ЕС станет меньше: Еврокомиссия озвучила тревожный прогноз

Европейский рынок свинины в 2026 году столкнется с новым спадом производства и слабым спросом. На ситуацию влияют сокращение поголовья, последствия африканской чумы свиней и изменения потребительских тенденций.

Еврокомиссия ожидает спад производства свинины

Европейская комиссия прогнозирует сокращение производства свинины в странах Европейского Союза в 2026 году на 1%, об этом говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии, сообщает Food Business Middle East & Africa. Главной причиной называют уменьшение поголовья свиноматок в части государств-членов, что скажется на количестве животных для дальнейшего забоя.

Ожидается, что общий объем производства свинины в Евросоюзе составит около 21,76 миллиона тонн.

Несмотря на снижение производства, уровень самообеспечения блока будет оставаться довольно высоким - около 115%. Это означает, что ЕС и в дальнейшем будет производить больше свинины, чем потребляет.

АЧС ослабляет экспортные позиции Евросоюза

В Еврокомиссии отмечают, что экспорт свинины из ЕС продолжит превышать импорт, однако позиции европейских производителей на внешних рынках постепенно ослабевают. Одним из ключевых факторов стали вспышки африканской чумы свиней.

В конце 2025 года случаи АЧС зафиксировали в Испании, после чего ряд стран временно ограничил импорт испанской свинины. Хотя благодаря механизму регионализации Испании удалось частично восстановить доступ к отдельным рынкам, часть продукции осталась внутри ЕС.

Дополнительные объемы мяса на внутреннем рынке усилили ценовое давление. В результате сейчас свинина в Европейском Союзе торгуется дешевле, чем в прошлом году.

Потребление свинины в Европе продолжает падать

Вместе с сокращением производства Евросоюз ожидает и дальнейшего снижения потребления свинины. По прогнозу Европейской комиссии, в 2026 году потребление на душу населения уменьшится на 0,9% и составит около 32,6 килограмма на человека.

Аналитики отмечают, что такая динамика соответствует долгосрочной тенденции изменения пищевых привычек в Европе. За последние два десятилетия средний уровень потребления свинины уже сократился примерно на 5,7%.

Специалисты считают, что сочетание ветеринарных рисков, более слабого спроса и давления на цены и в дальнейшем будет определять ситуацию на европейском рынке свинины.

