Свинины в ЕС станет меньше: Еврокомиссия озвучила тревожный прогноз
Европейский рынок свинины в 2026 году столкнется с новым спадом производства и слабым спросом. На ситуацию влияют сокращение поголовья, последствия африканской чумы свиней и изменения потребительских тенденций.
Еврокомиссия ожидает спад производства свинины
Европейская комиссия прогнозирует сокращение производства свинины в странах Европейского Союза в 2026 году на 1%, об этом говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии, сообщает Food Business Middle East & Africa. Главной причиной называют уменьшение поголовья свиноматок в части государств-членов, что скажется на количестве животных для дальнейшего забоя.
Ожидается, что общий объем производства свинины в Евросоюзе составит около 21,76 миллиона тонн.
Несмотря на снижение производства, уровень самообеспечения блока будет оставаться довольно высоким - около 115%. Это означает, что ЕС и в дальнейшем будет производить больше свинины, чем потребляет.
АЧС ослабляет экспортные позиции Евросоюза
В Еврокомиссии отмечают, что экспорт свинины из ЕС продолжит превышать импорт, однако позиции европейских производителей на внешних рынках постепенно ослабевают. Одним из ключевых факторов стали вспышки африканской чумы свиней.
В конце 2025 года случаи АЧС зафиксировали в Испании, после чего ряд стран временно ограничил импорт испанской свинины. Хотя благодаря механизму регионализации Испании удалось частично восстановить доступ к отдельным рынкам, часть продукции осталась внутри ЕС.
Дополнительные объемы мяса на внутреннем рынке усилили ценовое давление. В результате сейчас свинина в Европейском Союзе торгуется дешевле, чем в прошлом году.
Потребление свинины в Европе продолжает падать
Вместе с сокращением производства Евросоюз ожидает и дальнейшего снижения потребления свинины. По прогнозу Европейской комиссии, в 2026 году потребление на душу населения уменьшится на 0,9% и составит около 32,6 килограмма на человека.
Аналитики отмечают, что такая динамика соответствует долгосрочной тенденции изменения пищевых привычек в Европе. За последние два десятилетия средний уровень потребления свинины уже сократился примерно на 5,7%.
Специалисты считают, что сочетание ветеринарных рисков, более слабого спроса и давления на цены и в дальнейшем будет определять ситуацию на европейском рынке свинины.
Свиноводство Нидерландов упало до исторического минимума: переработка свинины сокращается
Ранее стало известно, что в Нидерландах резко сократились объемы забоя свиней на фоне уменьшения поголовья. Это сигнализирует о глубоких структурных изменениях в аграрном секторе Европы.
- В Нидерландах объемы забоя свиней снизились на 7,4% из-за сокращения поголовья, достигнув 3,73 миллиона животных в первом квартале 2026 года.
- Политика сокращения поголовья и экологические программы выкупа хозяйств привели к уменьшению экспорта свиней на убой с 930 тысяч в 2016 году до 100 тысяч в 2026 году, что грозит недогрузкой перерабатывающих мощностей.