Китай планирует ввести пошлины до 11,7% на европейские молочные продукты

Пекин завершил антисубсидийное расследование по поддержке фермеров в ЕС и готовится ввести новые пошлины на импорт молочной продукции. Под ограничения могут попасть сыры, молоко и сливки из стран Евросоюза.

В Китае хотят ввести пошлины на молочную продукцию из ЕС

Китай после завершения антисубсидийного расследования намерен ввести пошлины в размере до 11,7% на ряд молочных продуктов из Европейского Союза. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении издания.

Читайте также Фермы на грани закрытия: в молочной отрасли Украины нарастает кризис

Расследование, начатое в августе 2024 года, касалось финансовой поддержки фермеров в рамках Общей аграрной политики ЕС, а также других выплат, в частности за экологические практики. Китайская сторона изучала, или такие субсидии искажали конкуренцию и наносили ущерб национальным производителям.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Новые пошлины охватывают широкий перечень молочной продукции, в частности различные виды сыра, молоко и сливки. Для большинства экспортеров ставка составит 11,7%, тогда как более 50 компаний получат более низкую ставку – 9,5%. Среди них французская Lactalis, датская Arla и итальянская Zanetti.

В прошлом месяце Китай уже ввел временные пошлины на европейскую "молочку" в диапазоне от 21,9% до 42,7%, однако теперь эти ставки планируют снизить.

В фермерском объединении ЕС Copa-Cogeca заявили, что европейские аграрии снова становятся заложниками более широкого торгового конфликта, и призвали стороны к дипломатическому и конструктивному урегулированию ситуации.

Экспорт украинского сливочного масла в 2025 году вырос более чем в два раза