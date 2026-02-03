Китай планирует ввести пошлины до 11,7% на европейские молочные продукты
- Китай завершил антисубсидийное расследование и планирует ввести пошлины до 11,7% на импорт европейской молочной продукции.
- Новые пошлины охватят широкий перечень продукции, в частности сыры, молоко и сливки, с различными ставками для более 50 компаний, включая Lactalis, Arla и Zanetti.
Пекин завершил антисубсидийное расследование по поддержке фермеров в ЕС и готовится ввести новые пошлины на импорт молочной продукции. Под ограничения могут попасть сыры, молоко и сливки из стран Евросоюза.
В Китае хотят ввести пошлины на молочную продукцию из ЕС
Китай после завершения антисубсидийного расследования намерен ввести пошлины в размере до 11,7% на ряд молочных продуктов из Европейского Союза. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении издания.
Расследование, начатое в августе 2024 года, касалось финансовой поддержки фермеров в рамках Общей аграрной политики ЕС, а также других выплат, в частности за экологические практики. Китайская сторона изучала, или такие субсидии искажали конкуренцию и наносили ущерб национальным производителям.
Новые пошлины охватывают широкий перечень молочной продукции, в частности различные виды сыра, молоко и сливки. Для большинства экспортеров ставка составит 11,7%, тогда как более 50 компаний получат более низкую ставку – 9,5%. Среди них французская Lactalis, датская Arla и итальянская Zanetti.
В прошлом месяце Китай уже ввел временные пошлины на европейскую "молочку" в диапазоне от 21,9% до 42,7%, однако теперь эти ставки планируют снизить.
В фермерском объединении ЕС Copa-Cogeca заявили, что европейские аграрии снова становятся заложниками более широкого торгового конфликта, и призвали стороны к дипломатическому и конструктивному урегулированию ситуации.
