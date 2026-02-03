У Китаї хочуть запровадити мита на молочну продукцію з ЄС

Китай після завершення антисубсидійного розслідування має намір запровадити мита в розмірі до 11,7% на низку молочних продуктів з Європейського Союзу. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на документ, який опинився у розпорядженні видання.

Розслідування, розпочате у серпні 2024 року, стосувалося фінансової підтримки фермерів у межах Спільної аграрної політики ЄС, а також інших виплат, зокрема за екологічні практики. Китайська сторона вивчала, чи такі субсидії спотворювали конкуренцію та завдавали шкоди національним виробникам.

Нові мита охоплюють широкий перелік молочної продукції, зокрема різні види сиру, молоко та вершки. Для більшості експортерів ставка становитиме 11,7%, тоді як понад 50 компаній отримають нижчу ставку – 9,5%. Серед них французька Lactalis, данська Arla та італійська Zanetti.

Минулого місяця Китай уже запровадив тимчасові мита на європейську "молочку" в діапазоні від 21,9% до 42,7%, однак тепер ці ставки планують знизити.

У фермерському об'єднанні ЄС Copa-Cogeca заявили, що європейські аграрії знову стають заручниками ширшого торговельного конфлікту, та закликали сторони до дипломатичного і конструктивного врегулювання ситуації.

