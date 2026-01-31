Чому падають ціни на молоко?

Про це розповіла гендиректор Асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк, передає 24 Канал з посиланням на Latifundist.com.

Чергове зниження закупівельних цін на сире молоко очікується вже на початку лютого.

Дійсно, молочним фермам з 1 лютого знизили ціну на 0,5 – 1 гривні за кілограм, тобто діапазон цін на екстрагатунок опустився до 14,0 – 13,5 гривні за кілограм. Крім того, окремі заводи скоротили обсяг закупівлі молока,
– зазначила Лавренюк.

Падіння цін на молоко спричинене як внутрішніми проблемами, так світовими трендами. Свою роль зіграли:

  • наслідки перебоїв з енергопостачанням;
  • труднощі зі збутом готової продукції;
  • тиск імпортної "молочки", що продають торгівельні мережі.

Водночас, за словами Лавренюк, тренд на здешевлення сирого молока та продуктів з нього є глобальним. У молочній галузі спостерігається найбільша криза за останні 30 років. Вона торкнулася головних виробників:

  • у Європі;
  • у США;
  • та в Новій Зеландії.

Ганна Лавренюк

Гендиректор Асоціації виробників молока

Деякі господарства кажуть нам, що чекають до березня: якщо з ринку не буде позитивних сигналів про відновлення, то будуть приймати рішення про те, щоб не сіяти кукурудзу на силос, догодовувати худобі залишки кормів 2025 року і припиняти роботу молочної ферми.

Важливо! Очікується, що попит на тваринні і молочні білки відновиться не раніше вересня – жовтня 2026 року, а деякі виробники не готові так довго чекати.

Як скорочується виробництво молока?

Через кризу виробництво молока в Україні помітно зменшилося у 2025 році, як у місячному, так і в річному вимірі, повідомляє Асоціація виробників молока.

  • У грудні 2025 року господарства усіх категорій виробили 478 тисяч тонн сирого молока – на 14% менше з груднем попереднього року.

  • У господарствах населення у грудні надої скоротилися до 206 тисяч тонн – на 24% менше у річному вимірі.

Загалом за підсумками 2025 року обсяги надою по Україні становили 6,86 мільйона тонн молока. Це на 374 тисячі тонн, або 5%, менше, ніж роком раніше.

Зауважте! Разом з тим обсяги виробництва сирого молока минулого року зросли на сільгосппідприємствах у 14 областях України. А темпи зростання надоїв були одними з найвищих у Європі та світі, навіть попри воєнні ризики та відключення світла.

Які ціни на молоко в Україні?

  • Станом на 20 січня середньозважена закупівельна ціна молока-сировини трьох ґатунків опустилася до 14,35 гривні за кілограм без ПДВ. Це на 85 копійок менше, ніж місяцем раніше, що свідчить про загальну тенденцію до здешевлення на ринку.

  • Молоко екстра ґатунку в середньому продавалося по 14,50 гривні за кілограм без ПДВ – на 80 копійок дешевше, ніж раніше. Вищий ґатунок подешевшав ще відчутніше – на 90 копійок, до 14,30 гривні, а молоко першого ґатунку нині коштувало близько 13,90 гривні за кілограм без ПДВ.

  • Як зазначає аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухіашвілі, у другій половині січня падіння цін охопило всі ґатунки молока, зокрема й продукцію від приватних господарств. У річному вимірі середня вартість знизилася приблизно на 20%, що ускладнює ситуацію для галузі, адже нинішні закупівельні ціни не компенсують зростання витрат на утримання ферм.