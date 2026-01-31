Чому падають ціни на молоко?

Про це розповіла гендиректор Асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк, передає 24 Канал з посиланням на Latifundist.com.

Чергове зниження закупівельних цін на сире молоко очікується вже на початку лютого.

Дійсно, молочним фермам з 1 лютого знизили ціну на 0,5 – 1 гривні за кілограм, тобто діапазон цін на екстрагатунок опустився до 14,0 – 13,5 гривні за кілограм. Крім того, окремі заводи скоротили обсяг закупівлі молока,

– зазначила Лавренюк.

Падіння цін на молоко спричинене як внутрішніми проблемами, так світовими трендами. Свою роль зіграли:

наслідки перебоїв з енергопостачанням;

труднощі зі збутом готової продукції;

тиск імпортної "молочки", що продають торгівельні мережі.

Водночас, за словами Лавренюк, тренд на здешевлення сирого молока та продуктів з нього є глобальним. У молочній галузі спостерігається найбільша криза за останні 30 років. Вона торкнулася головних виробників:

у Європі;

у США;

та в Новій Зеландії.

Ганна Лавренюк Гендиректор Асоціації виробників молока Деякі господарства кажуть нам, що чекають до березня: якщо з ринку не буде позитивних сигналів про відновлення, то будуть приймати рішення про те, щоб не сіяти кукурудзу на силос, догодовувати худобі залишки кормів 2025 року і припиняти роботу молочної ферми.

Важливо! Очікується, що попит на тваринні і молочні білки відновиться не раніше вересня – жовтня 2026 року, а деякі виробники не готові так довго чекати.

Як скорочується виробництво молока?

Через кризу виробництво молока в Україні помітно зменшилося у 2025 році, як у місячному, так і в річному вимірі, повідомляє Асоціація виробників молока.

У грудні 2025 року господарства усіх категорій виробили 478 тисяч тонн сирого молока – на 14% менше з груднем попереднього року.

У господарствах населення у грудні надої скоротилися до 206 тисяч тонн – на 24% менше у річному вимірі.

Загалом за підсумками 2025 року обсяги надою по Україні становили 6,86 мільйона тонн молока. Це на 374 тисячі тонн, або 5%, менше, ніж роком раніше.

Зауважте! Разом з тим обсяги виробництва сирого молока минулого року зросли на сільгосппідприємствах у 14 областях України. А темпи зростання надоїв були одними з найвищих у Європі та світі, навіть попри воєнні ризики та відключення світла.

Які ціни на молоко в Україні?