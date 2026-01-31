Почему падают цены на молоко?

Об этом рассказала гендиректор Ассоциации производителей молока (АПМ) Анна Лавренюк, передает 24 Канал со ссылкой на Latifundist.com.

Очередное снижение закупочных цен на сырое молоко ожидается уже в начале февраля.

Действительно, молочным фермам с 1 февраля снизили цену на 0,5 – 1 гривны за килограмм, то есть диапазон цен на екстрагатунок опустился до 14,0 – 13,5 гривны за килограмм. Кроме того, отдельные заводы сократили объем закупки молока,
– отметила Лавренюк.

Падение цен на молоко вызвано как внутренними проблемами, так мировыми трендами. Свою роль сыграли:

  • последствия перебоев с энергоснабжением;
  • трудности со сбытом готовой продукции;
  • давление импортной "молочки", что продают торговые сети.

В то же время, по словам Лавренюк, тренд на удешевление сырого молока и продуктов из него является глобальным. В молочной отрасли наблюдается самый большой кризис за последние 30 лет. Он коснулся главных производителей:

  • в Европе;
  • в США;
  • и в Новой Зеландии.

Анна Лавренюк

Гендиректор Ассоциации производителей молока

Некоторые хозяйства говорят нам, что ждут до марта: если с рынка не будет положительных сигналов о восстановлении, то будут принимать решение о том, чтобы не сеять кукурузу на силос, докармливать скоту остатки кормов 2025 года и прекращать работу молочной фермы.

Важно! Ожидается, что спрос на животные и молочные белки восстановится не раньше сентября – октября 2026 года, а некоторые производители не готовы так долго ждать.

Как сокращается производство молока?

Из-за кризиса производство молока в Украине заметно уменьшилось в 2025 году, как в месячном, так и в годовом измерении, сообщает Ассоциация производителей молока.

  • В декабре 2025 года хозяйства всех категорий произвели 478 тысяч тонн сырого молока – на 14% меньше с декабрем предыдущего года.
  • В хозяйствах населения в декабре надои сократились до 206 тысяч тонн – на 24% меньше в годовом измерении.

Всего по итогам 2025 года объемы надоя по Украине составили 6,86 миллиона тонн молока. Это на 374 тысячи тонн, или 5%, меньше, чем годом ранее.

Заметьте! Вместе с тем объемы производства сырого молока в прошлом году выросли на сельхозпредприятиях в 14 областях Украины. А темпы роста надоев были одними из самых высоких в Европе и мире, даже несмотря на военные риски и отключение света.

Какие цены на молоко в Украине?

  • По состоянию на 20 января средневзвешенная закупочная цена молока-сырья трех сортов опустилась до 14,35 гривны за килограмм без НДС. Это на 85 копеек меньше, чем месяцем ранее, что свидетельствует об общей тенденции к удешевлению на рынке.

  • Молоко экстра сорта в среднем продавалось по 14,50 гривны за килограмм без НДС – на 80 копеек дешевле, чем раньше. Высший сорт подешевел еще ощутимее – на 90 копеек, до 14,30 гривны, а молоко первого сорта сейчас стоило около 13,90 гривны за килограмм без НДС.

  • Как отмечает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухиашвили, во второй половине января падение цен охватило все сорта молока, в том числе и продукцию от частных хозяйств. В годовом измерении средняя стоимость снизилась примерно на 20%, что усложняет ситуацию для отрасли, ведь нынешние закупочные цены не компенсируют рост затрат на содержание ферм.