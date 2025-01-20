В порту Клайпеда запустят систему отслеживания похищенного украинского зерна

Минагрополитики Украины вместе с литовскими и британскими коллегами подписали меморандум о борьбе с незаконным вывозом украинского зерна. Новая система контроля заработает в порту Клайпеда Литвы.

Украденное украинское зерно будут находить быстрее

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль вместе с британским и литовским коллегами подписал обновленный Меморандум о запуске уникальной системы Grain Verification Scheme (GVS) для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна с оккупированных территорий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

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Встреча состоялась в рамках Берлинской конференции министров сельского хозяйства.

Меморандум о запуске уникальной системы GVS для борьбы с незаконным вывозом украинского зерна с оккупированных территорий - это первый шаг на уровне министров в рамках имплементации стратегического соглашения между Украиной и Великобританией, которая станет основой нашего сотрудничества на ближайшие сто лет. Пилотная имплементация этой инициативы состоится в Литве - в порту Клайпеда, который станет ключевым хабом для проверки происхождения украинской агропродукции,

– рассказал Виталий Коваль.

По его словам, соглашение предусматривает:

прозрачный контроль над зерном : GVS позволит идентифицировать похищенное зерно и останавливать его незаконную транспортировку;

: GVS позволит идентифицировать похищенное зерно и останавливать его незаконную транспортировку; инновационную базу данных от Великобритании: передовые технологии определения места выращивания помогут защитить интересы украинских фермеров и прозрачность рынка.

Важно! По словам министра, это сотрудничество – пример того, как Украина, Великобритания и Литва вместе создают новые стандарты безопасности и справедливости в аграрном секторе, которые повлияют на будущее продовольственной безопасности всего мира.