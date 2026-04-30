Швеция конфисковала судно российского "теневого флота" с украденным украинским зерном
В Швеции конфисковали балкер, который подозревают в причастности к незаконному вывозу украинского зерна. Судно могут передать другому государству в рамках международного сотрудничества.
Судно задержали из-за подозрений в вывозе украинского зерна
Шведские власти конфисковали балкер Caffa, который повёязывают с так называемым российским "теневым флотом", сообщает Sweden Herald. Судно было задержано 6 марта в Балтийском море вблизи Треллеборг.
По данным следствия, владелец и экипаж могут быть причастны к транспортировке зерна с временно оккупированного Крыма. Большинство членов экипажа являются гражданами России, а техническое состояние судна оценивается как неудовлетворительное.
Капитана – гражданина России – задерживали из-за использования поддельного флага, однако позже его освободили.
Суд решит судьбу балкера
Как сообщил прокурор Хокан Ларссон, окончательное решение о дальнейшей судьбе судна будет принимать суд. Речь идет о возможной передаче балкера другому государству в рамках международной правовой помощи.
По информации медиа, с соответствующим запросом могла обратиться Украина. В случае положительного решения суда судно могут передать Киеву.
Этот случай может стать еще одним прецедентом в борьбе с незаконным вывозом украинской агропродукции и деятельностью "теневого флота".
