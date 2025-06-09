Капуста дешевеет, фрукты дорожают: как изменились цены на плодоовощном рынке Украины

На украинском плодоовощном рынке сложилась довольно интересная ситуация. В то время, когда свежие овощи дешевеют, старый картофель и фрукты наоборот растут в цене.

Как изменились цены на фрукты и овощи за неделю

В Украине продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая (с 20 – 27 до 13 – 15 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Подешевели ранняя столовая свекла (с 50 – 55 до 40 – 45 гривен за килограмм).

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При этом цены на морковь (с 50 – 55 до 50 – 60 гривен за килограмм) и лук (с 30 – 35 до 35 – 40 гривен за килограмм) нового урожая выросли. Дороже, чем неделей ранее, продавалась прошлогодний картофель (с 23 – 25 до 25 – 28 гривен за килограмм). Томат (с 60 – 100 до 70 – 95 гривен за килограмм) и огурец (с 25 – 55 до 25 – 50 гривен за килограмм) продолжили дешеветь, а сладкий перец подорожал (с 100 – 110 до 100 – 130 гривен за килограмм).

Цены на кабачок резко бросились вниз (с 45 – 55 до 20 – 26 гривен за килограмм). Рост предложения цветной капусты (с 50 – 55 до 30 – 40 гривен за килограмм) и брокколи (с 100 – 130 до 70 – 90 гривен за килограмм) также заставило продавцов опустить цены реализации. В сегменте зелени подешевели укроп (с 80 – 100 до 50 – 80 гривен за килограмм) и петрушка (с 170 – 180 до 150 – 180 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Фруктово-ягодный сегмент отметился ростом цены на землянику садовую (с 110 – 180 до 120 – 180 гривен за килограмм). И без того дорогая черешня подорожала (с 100 – 200 до 100 – 300 гривен за килограмм), особенно рост цен коснулся качественной продукции. Начали снижаться цены на грушу (с 100 – 110 до 90 – 110 гривен за килограмм).