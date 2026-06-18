Хлопчатник в Украине так и не вышел из экспериментальной стадии: какие площади засеяны этой культурой

В Украине продолжают экспериментировать с выращиванием хлопчатника, однако пока эта культура не выходит за пределы опытных посевов. По состоянию на начало июня площади под ней даже сократились по сравнению с прошлым годом.

Хлопководство в Украине по-прежнему находится на стадии испытаний

По состоянию на 1 июня 2026 года в Украине хлопком засеяно всего 3,3 гектара. Об этом пишет Latifundist.com со ссылкой на Министерство экономики.

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Все имеющиеся посевы расположены в Николаевской, Одесской и Киевской областях. В ведомстве подчеркивают, что речь идет исключительно об опытных участках, где испытывают отдельные сорта культуры, а не о промышленном производстве.

По сравнению с прошлым годом площади под хлопком сократились. В 2025 году культура занимала 5 гектаров, что на 1,7 гектара больше, чем сейчас.

Аграриям предлагают субсидии на выращивание

Несмотря на небольшие площади посевов, государство продолжает стимулировать выращивание хлопка. В 2026 году аграрии могут получить бюджетную субсидию в размере 10 тысяч гривен на гектар посевов.

В Министерстве экономики отмечают, что такая выплата покрывает примерно четверть себестоимости выращивания культуры. Поддержка может предоставляться на площадь до 10 тысяч гектаров на одного получателя.

Также в ведомстве сообщили, что работают над расширением посевных площадей хлопчатника в Украине. В то же время предварительные ожидания относительно стремительного развития этого направления пока не оправдались. Еще в октябре 2024 года тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль заявлял, что в 2025 году площади под хлопком могут вырасти до 30 тысяч гектаров.

На данный момент же эта культура остается нишевой и находится на этапе испытаний, а её дальнейшее развитие будет зависеть от результатов исследований, экономической целесообразности и заинтересованности аграриев.

10 тысяч за гектар: в Украине будут принимать заявки на выплаты за выращивание хлопка

Ранее мы сообщали, что с 10 июня украинские аграрии получили возможность подать заявки на государственную поддержку выращивания хлопка. Финансовая помощь предусмотрена для производителей из трех южных областей Украины.

В Государственном аграрном реестре (ГАР) начинается прием заявок на получение безвозвратной финансовой помощи для производителей хлопка, сообщили в Министерстве экономики Украины. Программа распространяется на аграриев Одесской, Николаевской и Херсонской областей.