Украинцы массово скупают: в супермаркете неожиданно подешевел популярный продукт

Несмотря на общее подорожание продуктов в Украине, в январе один из популярных молочных товаров показал неожиданное удешевление. Речь идет о сливочном масле, цены на которое снизились по сравнению с декабрем прошлого года.

Цены на масло неожиданно упали

В последние годы продукты питания в Украине преимущественно дорожали, однако в начале января ситуация с одним из молочных товаров изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". По данным портала, 13 января цены на сливочное масло в супермаркетах снизились по сравнению со средними показателями за декабрь 2025 года.

Читайте также Цены на масло могут упасть: что влияет на стоимость

В частности, сливочное масло "Крестьянское" жирностью 72,5 процента сейчас в среднем стоит 96,97 гривны за упаковку весом 200 граммов. Для сравнения, в декабре этот продукт продавали примерно по 118,97 гривны.

Подешевело и масло "Яготинское" жирностью 73 процента. По состоянию на 13 января пачка весом 200 граммов в супермаркетах стоила в среднем 110,17 гривны, тогда как в декабре ее средняя цена составляла 115,48 гривны.

Стоит ли покупать масло сейчас или лучше подождать дальнейшего снижения цен?

Жирные молочные продукты продолжат дешеветь в Украине – уже к Новому году падение цен может достигнуть 30-35%. Такая тенденция сохранится до первой половины 2026 года.

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас рассказала, что основной причиной удешевления молочки является снижение стоимости продукции на европейском рынке.

Как изменятся цены на молоко и молочные продукты в 2026 году?