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Агро 24 Агроновости Дорогой деликатес на полках: в одном из украинских городов появились страусиные яйца
30 мая, 17:30
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Дорогой деликатес на полках: в одном из украинских городов появились страусиные яйца

Валерия Моргун
Основні тези
  • В супермаркетах Львова появились страусовые яйца стоимостью 1 599 гривен за штуку.
  • В частности цены на обычные яйца в Украине выросли на 73,3% за год, до 59,2 гривны за десяток.

В супермаркетах Львова появились яйца. Однако не привычные украинцам, а страусиные.

В Украине начали продавать страусовые яйца

Стоят они 1 599 гривен за штуку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "Львов Информирует".

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Во Львове в супермаркетах появились страусиные яйца,
– говорится в сообщении.

Однако шокирует не только факт появления продукта на полках украинских магазинов. Поражает также и цена, которая составляет более полутора тысяч за штуку.

Цена такого удовольствия – 1599 гривен за штуку,
– пишут в Telegram-канале.

Что происходит с ценами на обычные яйца?

Неприятно удивляют украинцев и цены на обычные яйца. За последний год они подорожали на 73,3% до 59,2 гривны за десяток. Однако подобная тенденция наблюдается и в отношении других базовых продуктов.