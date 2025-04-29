Фруктов и ягод может не быть: в Украине вторая волна заморозков: вторая волна заморозков

Совсем недавно в Украине были сильные заморозки и похолодание, которые уничтожили почти всю завязь ранних косточковых. Сейчас же украинские садоводства накрыла вторая волна заморозков, которая может длиться еще несколько недель.

В Украине новая волна заморозков новая волна заморозков

Ночь с 27 на 28 апреля 2025 года принесла украинским садоводам значительные проблемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Это третья волна весенних заморозков, которая, в отличие от предыдущих, коснулась и более поздних и морозостойких садов, в частности яблоневых и грушевых.

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Эксперты отмечают, что температура воздуха ночью отличалась не только по регионам, но и в пределах отдельных населенных пунктов. Например, в садах, расположенных в низинах, температура воздуха часто опускалась до минус 5 – 6 градусов Цельсия, что могло существенно повредить урожаю в цветущих садах. В то же время, в этом же регионе температура в горах могла быть на 3 – 4 градуса Цельсия выше, что снижало вероятность потерь урожая.

Обратите внимание! Больше всего жалоб на возможные потери урожая поступило из Винницкой области, которая считается садоводческой столицей Украины. А это означает, что проблемы возникли и у садоводов соседней Молдовы. Однако большинство фермеров отмечают, что потери от этой волны заморозков для яблоневых и грушевых садов будут минимальными, хотя некоторое влияние все же будет.

Заморозки могут негативно повлиять на качественные показатели плодов и снизить их пригодность к длительному хранению. Косточковые культуры, которые уже зацвели и образовали завязи, видимо, пережили эту волну заморозков без существенных потерь. Однако культуры, что в фазе цветения, могут понести дополнительные потери. Сообщается также о повреждении плантаций земляники садовой.

Угроза заморозков продержится еще более 2 недель

Садоводы предупреждают, что третья волна может оказаться не последней - угроза заморозков на всей территории Украины сохраняется как минимум до 17 мая. По данным Укргидрометцентра, в мае 2025 года возможны кратковременные похолодания, что может осложнить ситуацию для садоводов, особенно в центральных и западных регионах.

Учитывая потери от предыдущих заморозков вполне вероятно, что общий объем производства косточковых плодовых культур, таких как вишня, персики, нектарины и абрикосы, в Украине будет относительно низким. Основу потребления этих фруктов, скорее всего, будет составлять импорт из южных стран Евросоюза, Турции и стран Центральной Азии.

Также ожидается снижение урожайности летних сортов малины. По предварительным оценкам, голубика не пострадала от заморозков. Что касается яблок, то пока нет оснований считать, что урожай существенно снизится, но точная оценка станет возможной только во второй половине мая.

Обратите внимание! По данным Министерства аграрной политики Украины, в 2024 году только 20% садоводческих хозяйств имели доступ к современным технологиям защиты от заморозков, что делает отрасль уязвимой к изменению климата. На самом деле этот процент, по нашему мнению, намного ниже.