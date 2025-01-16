Великобритания поможет Украине отслеживать зерно, которое похитили россияне

Великобритания создала базу данных, которая позволяет отслеживать и предотвращать кражу зерна с украинских территорий, оккупированных Россией. Этот инструмент будет передан Украине в течение ближайших недель.

Как будут отслеживать украинское зерно

В правительстве страны заявили, что разработанная база данных использует передовые научные технологии для определения мест выращивания и сбора зерна, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт британского правительства.

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Создание базы – это ответ на обращение Украины к странам G7 с просьбой помочь отслеживать зерно, украденное с оккупированных территорий, которое Россия перемаркирует и продает третьим странам.

Кроме того, в заявлении британского правительства говорится о том, что Украина, как один из ключевых поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Интересно! Передачу базы данных осуществит министр охраны окружающей среды Великобритании.

Когда система заработает

Новую систему отслеживания планируют запустить в рамках договора о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Подписание этого договора ожидается во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев, который начался в четверг, 16 января.

Интересно! СМИ также сообщают, что во время визита Стармера будут обсуждать возможность развертывания международных миротворческих сил в Украине после завершения войны с Россией.