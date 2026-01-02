В Украине с 2026 года заработали новые правила для виноделов и виноградарей
- С 1 января 2026 года в Украине действуют обновленные требования к выращиванию винограда, производства и маркировки вина, гармонизированы с европейскими стандартами.
- Закон защищает географические указания и вводит Виноградарско-винодельческий реестр для упорядочения отрасли.
С 1 января 2026 года в Украине действуют обновленные требования к выращиванию винограда, производству и маркировке вина, гармонизированные с европейскими стандартами. Ключевой акцент сделан на защите географических указаний и запуске Виноградарско-винодельческого реестра, что должно упорядочить рынок и усилить позиции украинских вин.
Украинские виноделы работают по правилам ЕС
Для производителей винограда и винодельческой продукции обновились правила, они работают в Украине с 1 января 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Это предусмотрено законом "О винограде, вино и продукты виноградарства".
Этот закон устанавливает современные требования к выращиванию винограда, производства, маркировки и обращения вина, а также приближает украинскую систему к европейским стандартам.
Одним из ключевых элементов закона является защита географических указаний. Речь идет о названиях вин и виноградной продукции, которые связаны с определенной местностью, климатом или традицией производства. Такие обозначения подтверждают уникальные свойства продукта и подчеркивают его происхождение. Закон устанавливает четкие правила для официального признания и охраны географических названий, что дает возможность производителям закрепить за собой региональные бренды и гарантировать потребителям аутентичное качество,
– отметили в ведомстве.
Там добавляют, что важным инструментом для упорядочения отрасли станет Виноградарско-винодельческий реестр. Это государственная система, в которой будет собрана информация о виноградниках, производителей и участников рынка.
Закон также обновляет сроки и классификацию винодельческой продукции, устанавливает стандарты качества и требования к маркировке. Он определяет порядок государственного контроля и общие принципы развития виноградарско-винодельческой отрасли.
Важно! В ГПСС объяснили, что вступление в силу этого закона открывает новые возможности для украинских регионов, которые имеют давние винодельческие традиции. Защищенные географические указания становятся важным инструментом для продвижения локальных продуктов, формирования узнаваемых брендов и укрепления конкурентных позиций украинских вин на внутреннем и международном рынках.
