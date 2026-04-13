Важная агроотрасль находится в кризисе: чем это может угрожать украинцам

В Украине могут возникнуть проблемы с популярным продуктом – виноградом. Дело в том, что промышленное виноградарство в стране входит в фазу глубокого кризиса.

Что происходит с виноградарством в 2026 году?

Причиной является старение насаждений и отсутствие их обновления, о чем пишет AgroTimes со ссылкой на Ивана Шевченко, доктора сельскохозяйственных наук и профессора.

Проблема сейчас заключается в том, что большинство плодоносящих виноградников заложены еще в 2004 – 2010 годах. Уже по состоянию на сегодня они имеют серьезные проблемы:

изреженность;

повреждение многолетней древесины;

слабое фитосанитарное состояние.

Промышленное виноградарство сегодня находится в довольно глубоком кризисном состоянии, а его будущее малопрогнозируемое,

– сообщил Иван Шевченко.

Ситуацию ухудшает еще и почти полное отсутствие закладки новых площадей – доля молодых насаждений составляет 2,7%, тогда как норматив должен быть около 5%. А 97% - это уже плодоносящие, но старые виноградники.

Не стоит забывать и влияние климата: дефицит влаги во время вегетации усиливается. В то же время погодные стрессы ускоряют деградацию насаждений.

В комплексе эти факторы могут привести к быстрому сокращению площадей виноградников, восстановление которых требует значительных инвестиций и ресурсов,

– говорится в материале.

Ученый отметил, что комплексное взаимодействие указанных факторов может вызвать очень быстрое, и обвальное сокращение площади насаждений в ближайшие годы.

Напомним! С началом 2026 года в Украине ввели обновленные правила по виноградарству. Об этом сообщали в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Таким образом, в стране установили современные требования к выращиванию винограда, производства, маркировки и обращению вина.

