Укр Рус
Агро 24 Новости экологии в агросекторе На Черниговщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа: ввели карантин
4 февраля, 14:17
2

На Черниговщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа: ввели карантин

Василий Розтрепа
Основні тези
  • В Черниговской области в селе Жавинка зафиксировали вспышку гриппа птицы типа A подтипа H5N1, что привело к введению карантина.
  • На Черниговщине также зарегистрировано 4 неблагополучных пункта по бешенству животных и 3 неблагополучных хозяйства по лейкозу крупного рогатого скота.

В Черниговской области обнаружили вспышку высокопатогенного гриппа птицы типа A подтипа H5N1. Карантин ввели в одном из населенных пунктов Черниговского района после гибели домашней птицы в частном хозяйстве.

На Черниговщине вспышка птичьего гриппа

Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Черниговской области подтвердило вспышку гриппа птицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте также Цены на живец свиней в начале января пошли вниз

По данным Госпродпотребслужбы, в частном хозяйстве садоводческого общества "Десна" в селе Жавинка Киинской территориальной общины Черниговского района зафиксировали гибель домашней птицы. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса гриппа птицы типа A подтипа H5N1, в связи с чем в неблагополучном пункте объявили карантин.

В то же время в ведомстве отметили, что по состоянию на 30 января 2026 года территория Черниговской области остается благополучной по африканской чуме свиней.

Кроме этого, специалисты продолжают работу по ликвидации других заболеваний животных. Сейчас в области зарегистрировано 4 неблагополучных пункта по бешенству животных и 3 неблагополучных хозяйства по лейкозу крупного рогатого скота, где продолжаются соответствующие оздоровительные мероприятия.

Экспорт мяса птицы принес Украине более 1,1 миллиарда долларов за год

  • В 2025 году Украина сократила физические объемы экспорта мяса птицы на 1,8%, но экспортная выручка выросла на 13,7%, достигнув 1,149 миллиарда долларов США.

  • Основными покупателями украинского мяса птицы оставались Нидерланды, Саудовская Аравия, Великобритания и Словакия, причем 30,6% экспорта приходилось на страны ЕС.