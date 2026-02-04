На Черниговщине вспышка птичьего гриппа
Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Черниговской области подтвердило вспышку гриппа птицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Госпродпотребслужбы, в частном хозяйстве садоводческого общества "Десна" в селе Жавинка Киинской территориальной общины Черниговского района зафиксировали гибель домашней птицы. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса гриппа птицы типа A подтипа H5N1, в связи с чем в неблагополучном пункте объявили карантин.
В то же время в ведомстве отметили, что по состоянию на 30 января 2026 года территория Черниговской области остается благополучной по африканской чуме свиней.
Кроме этого, специалисты продолжают работу по ликвидации других заболеваний животных. Сейчас в области зарегистрировано 4 неблагополучных пункта по бешенству животных и 3 неблагополучных хозяйства по лейкозу крупного рогатого скота, где продолжаются соответствующие оздоровительные мероприятия.
