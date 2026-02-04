На Чернігівщині спалах пташиного грипу
Головне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Чернігівській області підтвердило спалах грипу птиці. Про це повідомила пресслужба відомства.
За даними Держпродспоживслужби, у приватному господарстві садівничого товариства «Десна» в селі Жавинка Киїнської територіальної громади Чернігівського району зафіксували загибель домашньої птиці. Лабораторні дослідження підтвердили наявність вірусу грипу птиці типу A підтипу H5N1, у зв’язку з чим у неблагополучному пункті оголосили карантин.
Водночас у відомстві зазначили, що станом на 30 січня 2026 року територія Чернігівської області залишається благополучною щодо африканської чуми свиней.
Окрім цього, фахівці продовжують роботу з ліквідації інших захворювань тварин. Наразі в області зареєстровано 4 неблагополучні пункти щодо сказу тварин та 3 неблагополучні господарства щодо лейкозу великої рогатої худоби, де тривають відповідні оздоровчі заходи.
Експорт м'яса птиці приніс Україні понад 1,1 мільярда доларів за рік
У 2025 році Україна скоротила фізичні обсяги експорту м'яса птиці на 1,8%, але експортна виручка зросла на 13,7%, досягнувши 1,149 мільярда доларів США.
Основними покупцями українського м'яса птиці залишалися Нідерланди, Саудівська Аравія, Велика Британія та Словаччина, причому 30,6% експорту припадало на країни ЄС.