На Чернігівщині спалах пташиного грипу

Головне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Чернігівській області підтвердило спалах грипу птиці. Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними Держпродспоживслужби, у приватному господарстві садівничого товариства «Десна» в селі Жавинка Киїнської територіальної громади Чернігівського району зафіксували загибель домашньої птиці. Лабораторні дослідження підтвердили наявність вірусу грипу птиці типу A підтипу H5N1, у зв’язку з чим у неблагополучному пункті оголосили карантин.

Водночас у відомстві зазначили, що станом на 30 січня 2026 року територія Чернігівської області залишається благополучною щодо африканської чуми свиней.

Окрім цього, фахівці продовжують роботу з ліквідації інших захворювань тварин. Наразі в області зареєстровано 4 неблагополучні пункти щодо сказу тварин та 3 неблагополучні господарства щодо лейкозу великої рогатої худоби, де тривають відповідні оздоровчі заходи.

