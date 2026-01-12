Укр Рус
Агро 24 Агроновости Их запрещено ловить сейчас: правительство утвердило изменения
12 января, 06:00
3

Их запрещено ловить сейчас: правительство утвердило изменения

Анастасия Зорик
Основні тези
  • В Украине запрещено ловить раков с целью сохранения их популяции.
  • Запрет действует с 1 декабря 2025 по 30 июня 2026 года.

Сейчас в Украине запрещено ловить раков. Это важное решение, которое позволит сохранить их популяцию. Заметим, что действовать этот запрет начал еще в декабре.

Почему запрещено ловить раков?

Вылов запрещен как раз на период спаривания раков. Также в это время происходит вынашивание икры и первая линька, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Читайте также От итальянских трюфелей до китайских лекарственных видов: где растут самые дорогие грибы мира

 

Игорь Клименок

Председатель Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ

Уменьшение их популяции (раков – 24 Канал), вызвано, в частности, неблагоприятной экологической ситуацией и браконьерством, негативно влияет на общий природный баланс рек и озер. Поэтому обращаюсь к рыбакам с просьбой не забывать об ответственном отношении к этим речным жителям и соблюдать установленные ограничения.

Какие сроки запрета на вылов раков:

  • с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года – действует запрет на вылов в Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах;
  • с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года – на других объектах.

Сейчас в украинских водоемах можно встретить 3 вида раков:

  • длиннопалый;
  • широкопалый;
  • толстопалый.

Важно! Толстопалого и широкопалого раков запрещено вылавливать в течение всего года, говорится в Красной книге Украины.

Какое наказание за незаконный вылов раков?

  • За незаконный вылов раков действует несколько уровней ответственности. Лицо, нарушившее запрет, должно будет заплатить штраф. А в некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность.

  • К тому же лицу, несущему наказание, придется возместить убытки. Сейчас они составляют – 3 332 гривен за одного пойманного рака.