Их запрещено ловить сейчас: правительство утвердило изменения
- В Украине запрещено ловить раков с целью сохранения их популяции.
- Запрет действует с 1 декабря 2025 по 30 июня 2026 года.
Сейчас в Украине запрещено ловить раков. Это важное решение, которое позволит сохранить их популяцию. Заметим, что действовать этот запрет начал еще в декабре.
Почему запрещено ловить раков?
Вылов запрещен как раз на период спаривания раков. Также в это время происходит вынашивание икры и первая линька, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Уменьшение их популяции (раков – 24 Канал), вызвано, в частности, неблагоприятной экологической ситуацией и браконьерством, негативно влияет на общий природный баланс рек и озер. Поэтому обращаюсь к рыбакам с просьбой не забывать об ответственном отношении к этим речным жителям и соблюдать установленные ограничения.
Какие сроки запрета на вылов раков:
- с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года – действует запрет на вылов в Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах;
- с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года – на других объектах.
Сейчас в украинских водоемах можно встретить 3 вида раков:
- длиннопалый;
- широкопалый;
- толстопалый.
Важно! Толстопалого и широкопалого раков запрещено вылавливать в течение всего года, говорится в Красной книге Украины.
Какое наказание за незаконный вылов раков?
За незаконный вылов раков действует несколько уровней ответственности. Лицо, нарушившее запрет, должно будет заплатить штраф. А в некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность.
К тому же лицу, несущему наказание, придется возместить убытки. Сейчас они составляют – 3 332 гривен за одного пойманного рака.