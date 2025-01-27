Украинские рыболовные суда сделали рекордный вылов вблизи Антарктики
В 2024 году украинские суда осуществляли промышленный вылов рыбы в районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР). В течение года промысловики добыли 19 980 тонн ценных антарктических биоресурсов.
Украинские океанические рыболовы бьют рекорды
Прошлогодние показатели вылова на 54% больше, чем в 2023 году (12 945 тонн), и на 107% больше, чем в 2022 году (9 659 тонн), передает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.
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Результаты вылова 2024 года:
- 19 075 тонн антарктического криля;
- 905 тонн антарктических клыкачей.
На промысел работали пять судов под государственным флагом Украины:
- "SIMEIZ", "KOREIZ", "CALIPSO" и "MARIGOLDS" – иклачевая кампания.
- "MORE SODRUZHESTVA" – лов антарктического криля.
Рыболовы уплатили за 2024 год более 7,2 миллиона гривен в местные бюджеты за специальное использование водных биоресурсов. Это на 1,1 миллиона гривен больше, чем в 2023 году.