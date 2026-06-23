Картофель без полива становится редкостью: почему фермеры в Украине переходят на орошение

Из-за изменения климата и нехватки осадков выращивание картофеля в Украине всё больше зависит от систем орошения. Во многих регионах без полива получить стабильный урожай этой культуры становится всё сложнее.

Картофель в Украине всё чаще нуждается в орошении

Изменение погодных условий и длительные периоды засухи вынуждают украинских аграриев активнее использовать системы орошения для выращивания картофеля, сообщает "Суспільне". В настоящее время без орошения эта культура стабильно дает урожай лишь в отдельных регионах страны.

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В Черкасской области картофелеводы уже несколько лет выращивают продукцию для производства чипсов. В селе Чорнявка в этом сезоне под картофель отвели 200 гектаров, половину площадей занимают специализированные сорта для переработки.

Проектный менеджер организации водопользователей "Чернявская мелиоративная оросительная система" Максим Майстренко отметил, что в условиях региона получить качественный урожай картофеля без полива практически невозможно из-за нехватки природной влаги.

По его словам, сегодня выращивание картофеля без орошения в большей степени характерно для Львовской и Черниговской областей. В то же время в большинстве других регионов фермеры постепенно возвращаются к использованию мелиоративных систем.

Аграрии создают системы орошения для стабильного урожая

Чтобы обеспечить картофель необходимым количеством воды, три местных хозяйства объединились в организацию водопользователей. Это позволяет совместно использовать инфраструктуру для орошения полей.

Инженер-гидротехник Николай Сухих рассказал, что в течение сезона на один гектар картофеля в регионе расходуется около 3500 кубометров воды.

Современные дождевальные установки позволяют управлять процессом дистанционно, а также регулировать интенсивность полива в зависимости от состояния растений и погодных условий.

Специалисты отмечают, что в связи с дальнейшими климатическими изменениями роль орошения в выращивании картофеля в Украине будет только расти.

Интересно! Как недавно сообщал "24 Канал", картофель нового урожая продолжил дешеветь (стоимость снизилась с 35–65 до 18–65 гривен за килограмм), тогда как прошлогодний картофель, напротив, подорожал (с 13–16 до 14–17 гривен за килограмм).

Несмотря на обстрелы и дроны: фермеры юга Украины завершают сбор картофеля под агроволокном

Аграрии Одесской и Николаевской областей продолжают собирать ранний картофель, несмотря на постоянные воздушные тревоги и угрозу обстрелов. В настоящее время урожайность культуры на юге страны составляет от 19 до 23 тонн с гектара.

Специалисты отмечают, что из-за весеннего похолодания в этом сезоне наблюдалось несколько меньшее образование клубней. У сортов "Ривьера" и "Раноми" закладывалось в среднем 6–8 клубней, тогда как "Аризона" формировала 9–11 клубней. Также агрономы зафиксировали удлинение столонов и вторую волну их образования.