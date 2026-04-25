Вырубка деревьев на своем участке: можно ли это делать и что говорит закон

Иногда на земельных участках могут вырасти деревья, которые владельцу или владелице участка совсем не нужны. Старые же деревья могут упасть и что-то повредить или угрожать безопасности людей. Поэтому возникает вопрос – можно ли при таких обстоятельствах вырубить деревья на своей земле.

Можно ли вырубить деревья на собственном участке?

Ответ предоставили в Бердичевском городском совете.

Читайте также Ночная рыбалка в 2026 году: когда можно ловить рыбу, не рискуя штрафами

Если земельный участок находится в частной собственности (или если даже этот участок не приватизирован), там есть дом или хозяйственные постройки – решение об удалении дерева принимает сам владелец.

На свое усмотрение он решает, что ему выращивать на земельном участке,

– отметили в совете.

Обратите внимание! Владельцу или владелице не нужно обращаться в любые органы за разрешением.

Однако следует учитывать и другие возможные обстоятельства. Например, когда дерево растет возле забора или за его пределами.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах", следует действовать следующим образом:

подать соответствующее заявление; далее должна приехать комиссия и осмотреть дерево; следующий шаг – результате составляется акт и определяется сумма компенсации за дерево.

Однако все же есть свои нюансы. Так удаление поврежденных деревьев или кустов может осуществляться, если их состояние угрожает:

жизни и здоровью людей;

имуществу граждан или юридических лиц.

В таких случаях разрешительные документы оформляются после фактически проведенных работ и являются доказательством их законности,

– говорится в тексте.

Важно! В орган местного самоуправления все равно следует обратиться – с соответствующим заявлением, а также фото- или видеоматериалами.

Что еще следует знать о действующем законодательстве?