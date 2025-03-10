На каком расстоянии от соседского забора можно посадить дерево

Украинское законодательство четко регламентирует расстояние, которое должно быть между деревом и соседским забором. Это необходимо знать для избежания порчи добрососедских отношений.

Какое расстояние должно быть от дерева до забора

Новые государственные строительные нормы по градостроительству устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Норма касается только новых участков и дачных застроек, а значит старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.

Важно! Согласно новым ДБН Б.2.2-12: 2019, расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Если крона дерева в среднем диаметром 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Какие нормы действуют в других странах мира

В Украине действуют четкие нормы, которые регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.