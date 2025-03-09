В чьей собственности земля, на которой расположен дом

Статья 377 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что к лицу, которое приобрело право собственности на объект недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в определенном законом порядке, одновременно переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором размещен такой объект, передает 24 Канал со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

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В это время не происходит изменения его целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего владельца участка, в порядке и на условиях, определенных законодательством.

В статье 120 Земельного кодекса Украины определено, каким образом происходит переход права на земельный участок в случае приобретения прав собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на дом (кроме многоквартирного дома), размещенный на нем.

Как приобретается право собственности на участок

Приобретают право собственности на земельные участки на основании приобретения по:

договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам;

бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;

приватизации земельных участков, которые были ранее предоставлены им в пользование;

принятия наследства;

выделения в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).

Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках.

Важно! Если физическое или юридическое лицо частного права приобретает в собственность жилой дом (кроме многоквартирного), размещен на земельном участке, находящемся в частной собственности предыдущего владельца, право собственности на такой земельный участок одновременно переходит к приобретателю объекта недвижимого имущества без изменения его целевого назначения.