Какой высоты забор возле дома можно поставить в 2026 году
- Максимальная высота забора между соседями составляет 2 метра, а со стороны улицы – 2,5 метра.
- Более высокие заборы узаконить невозможно, за нарушение предусмотрены штрафы: для граждан – от 340 до 1 360 гривен, для предпринимателей и чиновников – от 850 до 1 700 гривен.
Максимально возможную высоту забора определяют ГСН. Кроме этого, указанные нормы имеют утвержденные требования к проектированию, реконструкции, строительству и даже эксплуатации зданий, а также некоторых сооружений.
Насколько высоким может быть забор на участке?
Максимальная высота забора зависит от его размещения, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.
Читайте также Урожай несмотря на вызовы: Украина собрала около 76 миллионов тонн зерна и масличных
Сейчас нормы таковы:
- максимальная высота забора на участке между соседями – 2 метра;
- со стороны улицы заграждения разрешается выше – 2,5 метра.
Важно! Забором можно ограждать исключительно частные домовладения, а также – приусадебные участки.
Есть и объекты, которые могут иметь более высокие заграждения. Например, такие изменения допускаются для военных объектов. Там заграждение может быть высотой 3 метра.
Что делать, если забор выше установленных норм?
Узаконить более высокий забор невозможно. Чтобы решить этот вопрос, придется:
- изменить конструкцию забора, чтобы он соответствовал определенным нормам;
- или же заменить забор полностью.
К тому же для владельцев таких заборов установлен штраф за нарушение благоустройства, согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, он сейчас составляет:
- для обычных граждан – от 340 до 1 360 гривен;
- а для предпринимателей и чиновников несколько выше – от 850 гривен до 1 700 гривен.
Что еще должны знать владельцы участков в Украине сейчас?
Согласно украинскому законодательству, обрезать ветви соседского дерева, если они заходят на участок, можно. Однако, прежде чем выполнять такие действия, стоит попробовать договориться с соседями об этих изменениях.
В Украине действует принцип единства недвижимости и земли под ней. То есть, при переходе права собственности на дом, автоматически переходит право собственности на землю, на которой он расположен.