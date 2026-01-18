Якої висоти паркан біля дому можна поставити у 2026 році
- Максимальна висота паркану між сусідами становить 2 метри, а з боку вулиці – 2,5 метри.
- Вищі паркани узаконити неможливо, за порушення передбачені штрафи: для громадян – від 340 до 1 360 гривень, для підприємців та чиновників – від 850 до 1 700 гривень.
Максимально можливу висоту паркану визначають ДБН. Окрім цього, вказані норми мають затверджені вимоги до проєктування, реконструкції, будівництва та навіть експлуатації будівель, а також деяких споруд.
Наскільки високим може бути паркан на ділянці?
Максимальна висота паркану залежить від його розміщення, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.
Наразі норми такі:
- максимальна висота паркану на ділянці між сусідами – 2 метри;
- з боку вулиці загородження дозволяється вище – 2,5 метри.
Важливо! Парканом можна огороджувати виключно приватні домоволодіння, а також – присадибні ділянки.
Є і об'єкти, які можуть мати вищі загородження. Наприклад, такі зміни допускаються для військових об'єктів. Там загородження може бути висотою 3 метри.
Що робити, якщо паркан вище встановлених норм?
Узаконити вищий паркан неможливо. Аби розв'язати це питання, доведеться:
- змінити конструкцію паркану, аби він відповідав визначеним нормам;
- або ж замінити паркан повністю.
До того ж для власників таких парканів встановлено штраф за порушення благоустрою, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, він наразі складає:
- для звичайних громадян – від 340 до 1 360 гривень;
- а для підприємців та чиновників дещо вищий – від 850 гривень до 1 700 гривень.
Що ще мають знати власники ділянок в Україні зараз?
Згідно з українським законодавством, обрізати гілки сусідського дерева, якщо вони заходять на ділянку, можна. Проте, перш ніж виконувати такі дії, варто спробувати домовитись із сусідами про ці зміни.
В Україні діє принцип єдності нерухомості та землі під нею. Тобто, при переході права власності на будинок, автоматично переходить право власності на землю, на якій він розташований.