Можно ли установить забор возле дома 3 метра в 2026 году

В Украине есть ГСН. Это нормы, которые, в частности, определяют обязательные требования к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации зданий, а также некоторых сооружений. Именно эти правила регулируют допустимую высоту забора.

Какая максимальная высота забора возле дома может быть?

Важно понимать, что забором разрешено загораживать исключительно частные домовладения. Также устанавливать заграждение можно возле приусадебного участка, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

Какая максимальная высота забора может быть:

если речь идет о границе между соседями – 2 метра;

а вот со стороны улицы разрешается 2,5 метра.

Узаконить выше ограждения невозможно пока. Если ваш забор не соответствует установленным правилам, придется:

изменить его конструкцию;

или заменить его полностью.

К тому же придется заплатить штраф, сейчас он такой, согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для обычных граждан – от 340 до 1 360 гривен;

для предпринимателей и чиновников – от 850 гривен до 1 700 гривен.

Важно знать! Более высокий забор допускается на определенном перечне предприятий. Например, возле воинской части заграждения может достигать 3 метра.

На что еще влияют ДБН?