Китай может увеличить закупки сои из США после встречи Си и Трампа

Китай может начать наращивать закупки сои из США. Этого ожидают после заключения торгового соглашения Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Малайзии.

Китайцы возобновят закупки американской сои

В Китае могут возобновить значительные закупки американской сои в течение нескольких лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Также Китай может отложить расширенный режим лицензирования редкоземельных элементов на год и пересмотрит его после двух дней торговых переговоров в Малайзии.

Читайте также Украинские аграрии продают сою переработчикам из-за конкуренции на мировом рынке

Министр финансов США Скотт Бессент по результатам торговых переговоров в Малайзии заявил в программе CBS "Face the Nation", что закупки сои будут значительными.

Обратите внимание! Также Бессент сказал в программе ABC "This Week", что когда президент Дональд Трамп и президент Си Цзиньпин объявят о торговом соглашении в четверг, поэтому американские фермеры, выращивающие сою, "будут очень довольны тем, что происходит как в этом сезоне, так и в последующие несколько лет".

Бессент также заявил в эфире "Face the Nation", что детали сделки по передаче права собственности на китайское приложение для коротких видео TikTok под контроль США были согласованы, и Трамп и Си смогут "завершить" сделку.

Важно! Вместо этого Bloomberg сообщает, что Китайские покупатели воздерживаются от сделок по сое, поскольку мировые рынки ожидают встречи президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина, которая может оживить торговлю этой культурой между двумя странами.

Цены на сою в Украине упали из-за слабого экспортного спроса