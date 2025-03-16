Как происходит замена арендодателя при наследовании земли

При сдаче земли в аренду иногда могут случаться ситуации, когда необходимо провести замену одной из сторон. Помимо прочего, это может происходить вследствие наследования.

Каким образом происходит замена арендодателя

Согласно законодательству, переход права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу (в том числе в порядке наследования), не является основанием для изменения условий или прекращения договора, если иное не предусмотрено договором аренды земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Обратите внимание! Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до окончания срока, на который он заключен. При этом, соответствии с частью 5 статьи 31 Закона Украины "Об аренде земли" наследники после принятия наследства и государственной регистрации права собственности на земельный участок должны в течение одного месяца сообщить об этом арендатора в порядке, определенном статьей 148-1 Земельного кодекса Украины.

При наличии волеизъявления обеих сторон возможно заключение нового договора или внесение изменений в старый в части изменения арендодателя. После получения уведомления о смене собственника у арендатора возникает обязанность уплатить арендную плату за все время с момента открытия наследства.

Как происходит замена арендатора

Переход права на аренду земельного участка в порядке наследования определен ч. 1 ст. 7 Закона Украины "Об аренде земли". Право на аренду земельного участка переходит после смерти физического лица-арендатора к наследникам, а в случае их отказа или отсутствия таких наследников – к лицам, которые использовали этот земельный участок вместе с арендатором и изъявили желание стать арендаторами, в случае, если это не противоречит требованиям Земельного кодекса Украины и Закона Украины "Об аренде земли".

Важно! В случае, если указанные лица отказываются от выполнения заключенного договора аренды, договор прекращается в соответствии со ст. 31 Закона Украины "Об аренде земли".

Если условиями договора аренды земельного участка не предусмотрен запрет перехода права на аренду в порядке наследования, то наследники могут унаследовать право на аренду земельного участка, который является предметом договора. Для этого наследникам арендатора необходимо совершить следующие действия: