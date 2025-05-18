На фоне весенних заморозков: как погодные условия повлияли на стоимость фруктов в Украине

В этом году морозы уничтожили значительную часть урожая в украинских садах. Это в частности повлияет и на цену продукции, среди которых и фрукты.

Заморозки повлияли на цену фруктов

В общем стоит готовиться к более высоким ценам на фрукты этим летом, пишет 24 Канал со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопку.

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В целом стоит готовиться к более высоким ценам на фрукты этим летом, но импортные объемы не дадут ценам значительно повыситься,

– сказал Гопка.

Согласно словам аналитика, особенно сильно пострадали абрикосы. Кроме того, весенние заморозки нанесли ущерб яблоневым садам.

Это может поддерживать высокие цены на некоторые сорта в этом году. Однако дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от количества пораженных холодами садов, как отметил эксперт.

Также Максим Гопка сообщил, что по состоянию на сейчас цены на отечественную клубнику значительно выше, чем в прошлом году. Стоимость достигает более 250 гривен за килограмм.

Важно! Причиной тому являются неблагоприятные погодные условия, что привели к уменьшению урожая.