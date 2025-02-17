Мировые запасы какао почти исчерпались: уровень рекордно низкий

Запасы какао на лондонской и нью-йоркской биржах упали до рекордно низкого уровня. Это заставило производителей шоколада искать альтернативные варианты, удовлетворяя большой спрос ко Дню святого Валентина.

Что происходит на мировом рынке какао

Трейдеры и компании, которые производят шоколад, массово скупают остатки даже низкокачественного какао, ведь мировой рынок страдает от нескольких лет плохих урожаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fiinancial Times. По данным Wells Fargo, цены на шоколад в США выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

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Запасы какао на лондонской бирже Intercontinental Exchange сократились с более 100 000 тонн год назад до всего 21 000 тонн,

– сообщает компания.

За последние два года стоимость какао утроилась, достигнув максимума за 50 лет. Вследствие этого производители уменьшают размеры плиток, меняют рецептуру и ищут способы обойти рекордные расходы.

Обратите внимание! Ситуация настолько критична, что американская Hershey обратилась к регулятору деривативов США с просьбой разрешить ей закупить через биржу Нью-Йорка 90 000 тонн какао – в девять раз больше установленного лимита.