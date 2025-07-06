Какой налог за пай платят арендодатели и наследники

Уплата земельного налога является обязанностью всех землевладельцев и постоянных землепользователей. Однако есть определенные нюансы в уплате налогов владельцем пая и наследниками.

Какие налоги за пай и кто должен платить

У арендодателя (владельца пая) и у наследника есть налоговые обязательства, однако они определенным образом отличаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Если вы являетесь владельцем пая и сдаете его в аренду – за вас чаще всего налоги платит арендатор, но это бывает не всегда. Налоги с арендной платы в таком случае являются следующими:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% – военный сбор.

Если арендатор – юрлицо или ФЛП, он удерживает налоги автоматически. Если арендатор – физлицо без регистрации, вы обязаны самостоятельно подать декларацию и уплатить налоги.

Важно! Если у вас несколько договоров и общая сумма дохода превышает 1 миллион гривен – есть еще дополнительный 18% НДФЛ.

Если вы являетесь наследником пая, то здесь есть нюансы в зависимости от степени родства.