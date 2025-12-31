Кому из украинцев можно не платить земельный налог
- От уплаты земельного налога освобождены ветераны войны, пенсионеры по возрасту, граждане с инвалидностью I и II группы, а также физлица, которые воспитывают 3 и более детей до 18 лет.
- Освобождение от налога действует только для участков, размеры которых не превышают установленные лимиты для различных видов землепользования, таких как сельское хозяйство, садоводство, дачное строительство и тому подобное.
Большинство землевладельцев и постоянных землепользователей в Украине обязаны в обязательном порядке уплачивать земельный налог. Однако часть из них все же может не уплачивать этот налог.
Кто не платит земельный налог?
Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала отметила, что есть категории граждан, которые могут не платить земельный налог совсем.
Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.
Согласно Налоговому кодексу Украины (пункт 281.1 статья 281), от земельного налога освобождают:
- ветеранов войны;
- пенсионеров по возрасту;
- физлица у которых на воспитании 3 и более детей до 18 лет;
- граждан с инвалидностью I и II группы и тому подобное.
Какие есть лимиты площади на земельные участки различных видов
Земельный налог не уплачивается только, если участок соответствует определенным лимитам:
- участок до 2 гектаров может быть использован для – ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах.
