Кому з українців можна не платити земельний податок
- Від сплати земельного податку звільнені ветерани війни, пенсіонери за віком, громадяни з інвалідністю I та II групи, а також фізособи, які виховують 3 і більше дітей до 18 років.
- Звільнення від податку діє лише для ділянок, розміри яких не перевищують встановлені ліміти для різних видів землекористування, таких як сільське господарство, садівництво, дачне будівництво тощо.
Більшість землевласників і постійних землекористувачів в Україні зобов'язані в обов'язковому порядку сплачувати земельний податок. Однак частина з них все ж може не сплачувати цей податок.
Хто не платить земельний податок?
Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу зауважила, що є категорії громадян, які можуть не сплачувати земельний податок зовсім.
Читайте також Ціна землі зросте у 2026 році: в якій області буде найвища вартість й скільки коштуватиме пай
Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному цим Кодексом.
Відповідно до Податкового кодексу України (пункт 281.1 стаття 281), від земельного податку звільняють:
- ветеранів війни;
- пенсіонерів за віком;
- фізособи у яких на вихованні 3 і більше дітей до 18 років;
- громадян з інвалідністю I та II групи тощо.
Які є ліміти площі на земельні ділянки різних видів
Земельний податок не сплачується лише, якщо ділянка відповідає визначеним лімітам:
- ділянка до 2 гектарів може бути використана для – ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах.
Як продати земельний пай, що перебуває в оренді?
Орендар земельної ділянки має переважне право купівлі, яке реалізується через повідомлення нотаріуса протягом місяця.
Власник може продати ділянку іншій особі, якщо орендар не скористався своїм правом або не з'явився на укладення договору.