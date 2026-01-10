Как в Украине продать земельный пай, находящийся в аренде

В Украине уже почти 5 лет, с 1 июля 2021 года, действует открытый рынок земли, что позволяет законно покупать и продавать участки. Кроме того, можно продавать сельскохозяйственные участки, находящиеся в аренде.

Как продать землю, что в аренде?

Согласно законодательству арендатор имеет преимущественное право на покупку земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. Несоблюдение процедуры преимущественного права может закончиться для владельца судебной волокитой.

Читайте также Как выплачивают арендную плату за пай, владелец которого умер, а наследники не унаследовали

Для продажи сельскохозяйственной земли, которая находится в аренде необходимо соблюсти определенные условия:

владелец обязан не позднее чем за 2 месяца до дня купли-продажи подать заявление нотариусу о намерении продать землю , нотариус регистрирует это в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариусу, который будет в дальнейшем удостоверять этот договор;

, нотариус регистрирует это в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариусу, который будет в дальнейшем удостоверять этот договор; нотариус в течение 3 рабочих дней уведомляет арендатора ценным письмом под расписку с уведомлением о вручении или лично, о намерении владельца земли ее продать и условия продажи. Также предлагает воспользоваться преимущественным правом;

ценным письмом под расписку с уведомлением о вручении или лично, о намерении владельца земли ее продать и условия продажи. Также предлагает воспользоваться преимущественным правом; если арендатор хочет воспользоваться таким правом, в течение 1 месяца он сообщает об этом нотариусу. После в течение 1 месяца со дня получения намерения от арендатора нотариус назначает дату и время заключения договора купли-продажи участка между собственником и арендатором.

Арендатор теряет преимущественное право, если в течение месяца со дня получения уведомления от нотариуса не сообщил ему о желании воспользоваться преимущественным правом, или отказался от заключения договора купли-продажи, или не появился в день и время, назначенные нотариусом для заключения договора. В таком случае владелец может продать земельный участок другому лицу.

Какие есть ограничения и возможные нарушения процедуры

Если, в соответствии с законом, арендатор не может приобретать в собственность участок, он может передать свое преимущественное право другому лицу, но только один раз. Передача уже переданного преимущественного права запрещена.

Если земля продана с нарушением преимущественного права, арендатор может подать иск о переводе на него прав и обязанностей покупателя. Истец будет обязан внести на счет суда сумму, которую по договору купли-продажи должен оплатить покупатель.

Если лицо купило участок, переданный в аренду, оно обязано сообщить об этом его пользователям в течение одного месяца со дня приобретения права собственности.

Обратите внимание! Изменение арендодателя не является основанием для изменения условий договора аренды или его прекращения. Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до окончания срока, на который он заключен.

Как в Украине перезаключить договор аренды земли?