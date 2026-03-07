Как в Украине продать земельный участок, у которого нет кадастрового номера

Часто случается так, что владелец земли может годами пользоваться землей и не подозревать, что участок не имеет кадастрового номера. Однако, когда дело доходит до продажи такой земли, то здесь уже начинаются проблемы.

Можно ли продать землю без кадастрового номера?

Продать землю без кадастрового номера в Украине невозможно, сообщает "Земельный фонд Украины". Согласно действующему законодательству Украины, кадастровый номер – это уникальный идентификатор земельного участка.

Этот номер подтверждает существование участка в Государственном земельном кадастре. Без него участок не считается полноценно оформленным, а значит – не подлежит никаким сделкам, в частности купле-продаже, дарению или оформлению наследства.

Что запрещено владельцу:

Нотариус не оформит договор купли-продажи, даже если у вас есть госакт или другие документы.

Вы не сможете зарегистрировать право собственности в Госреестре.

Участок невозможно официально подарить, обменять или внести в уставный капитал.

Как присвоить кадастровый номер участку

Заказать техническую документацию по землеустройству.

Провести межевание и определить точные координаты участка.

Подать документы в Госгеокадастр для присвоения кадастрового номера.

Получить выписку из Государственного земельного кадастра.

Процесс получения номера занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от ситуации, но без него ни одна сделка не будет легальной.

Обратите внимание! Продажа земли без кадастрового номера – невозможна и противоречит закону. Если вы планируете распоряжаться участком, позаботьтесь о том, чтобы он был внесен в кадастр. Это защитит ваши права и позволит осуществить сделку без препятствий.

Сколько стоит присвоить кадастровый номер земельному участку?