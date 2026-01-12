Кому принадлежит земля под многоэтажкой – государству или совладельцам

В Украине тема земли под многоквартирным домом и придомовой территории до сих пор вызывает много вопросов. Как только жильцы пытаются оформить участок или хотя бы определить его правовой статус, появляется целый ряд нюансов.

Кому принадлежит земля под многоэтажкой?

Если вы владелец квартиры в многоквартирном доме, земля под ним принадлежит не вам лично, а всем совладельцам дома. Детали объясняет 24 Канал со ссылкой на Земельный кодекс Украины.

Подробнее говорится в 42 статье документа. Согласно ей, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности собственников квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома.

Кроме того, предусмотрены отдельные нюансы:

порядок использования таких земельных участков определяют совладельцы;

размеры и конфигурацию таких земельных участков определяют на основании соответствующей землеустроительной документации;

в случае уничтожения (разрушения) многоквартирного дома имущественные права на такой земельный участок сохраняются за совладельцами многоквартирного дома.

Более того, Закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" подтверждает, что владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами имущества, в том числе и земельного участка под домом.

Итак, земля под многоквартирным домом принадлежит совладельцам дома – собственникам квартир и нежилых помещений, а не отдельному лицу.

Чтобы оформить право на землю под многоквартирным домом, прежде всего совладельцы должны принять совместное решение на собрании. Например, создать ОСМД – объединение совладельцев многоквартирного дома.

Что еще стоит знать о праве собственности на землю?