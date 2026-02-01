Кому принадлежат земля в селе и кто может приобрести участок

Украинское законодательство предусматривает, что земля в селе может принадлежать его жителям, общине и государству. Какие участки находятся в той или иной собственности, расскажем далее.

Кому принадлежит земля в селе?

В селе земля может быть трех форм собственности – государственная, коммунальная и частная, передает 24 Канал со ссылкой на Земельный фонд Украины.

Смотрите также Как исправить границы земельного участка в Украине

Основными владельцами участков на сегодня являются:

Физические или юридические лица

Это частная собственность, на которую юридически оформлены соответствующие права. К таким участкам относятся земли под частными домами, а также паи, которые зарегистрированы за фермерскими хозяйствами.

Территориальная община

Это коммунальная собственность, которая охватывает участки в пределах села, не принадлежащие ни к государственной, ни к частной собственности. В частности, она включает земли общественного пользования, как улицы, парки, участки под коммунальными зданиями и тому подобное.

Государство

Это государственная собственность, в которую входят объекты общегосударственного значения. Например, это земли под железной дорогой, объектами обороны и так далее.

Кто имеет право приобрести землю в селе?

В соответствии со статьей 81 Земельного кодекса Украины, граждане в селе могут стать владельцами земельных участков на следующих основаниях:

приобретение земли по договорам купли-продажи, дарения, мены, ренты или другим гражданско-правовым сделкам

получения земельных участков в бесплатную собственность из земель государственной или коммунальной формы собственности;

приватизации земель, которые ранее были предоставлены гражданам в пользование;

приобретение права собственности на землю в порядке наследования;

выделение земельной доли (пая) в натуре на местности.

Как оформить землю в пределах села?

Получить правовое основание. Нужно или решение местного совета (если земля коммунальная), или договор (покупка, наследство, дарение и т.д.).

Оформить документы:

проект землеустройства – для новых участков.

техническую документацию – для уточнения границ уже существующих.

Получить кадастровый номер. Внести данные в Госгеокадастр – это обязательный этап для идентификации участка.

Зарегистрировать собственность в ЦНАПе или у нотариуса. Запись должна появиться в Государственном реестре вещных прав.

Кто владелец земли под частным домом?