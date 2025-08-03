Каким образом можно получить землю
Несмотря на сложные времена, аграриям нужен доступ к землям для выпаса и заготовки кормов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Во время военного положения действуют упрощенные правила пользования землей.
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Обратите внимание! Для подобных целей действует упрощенный договор аренды. Арендовать землю для выпаса или сенокоса можно по упрощенной процедуре – без проведения земельных торгов.
Можно взять в аренду как земли государственной или коммунальной собственности, так и площади, не находящихся в другом использовании.
Как оформить аренду:
- Подаете заявление в местную военную администрацию или орган местного самоуправления.
- Добавляете кадастровый номер участка (если известен) или описание местоположения.
- Соответствующий орган принимает решение о передаче земли в аренду.
Кроме того, есть и определенные особенности такого договора:
- Аренда на срок до 1 года.
- Без права изменения целевого назначения или капитальной застройки.
- Упрощенная регистрация в Государственном реестре прав.
Важно! После завершения военного положения нужно будет урегулировать права на землю по общей процедуре, если планируете пользоваться ею в дальнейшем.