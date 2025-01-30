Кто является собственником земли под частным домом

Украинским законодательством предусмотрен принцип единства земельного участка и расположенной на нем недвижимости. Он был введен в Украине более 3 лет назад.

Кто собственник земли, на которой стоит дом

Статья 377 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что к лицу, которое приобрело право собственности на объект недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в определенном законом порядке, одновременно переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором размещен такой объект, передает 24 Канал со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

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Важно! При этом не происходит изменения ее целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего владельца такого объекта, в порядке и на условиях, определенных Земельным кодексом Украины.

В статье 120 Земельного кодекса Украины определено, каким образом происходит переход права на земельный участок в случае приобретения прав собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на дом (кроме многоквартирного дома), размещенный на нем.

Каким образом приобретается право собственности на землю

В соответствии со статьей 81 Земельного кодекса граждане Украины приобретают право собственности на земельные участки на основании приобретения по:

договору купли-продажи , ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам;

, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам; бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;

из земель государственной и коммунальной собственности; приватизации земельных участков, которые были ранее предоставлены им в пользование;

земельных участков, которые были ранее предоставлены им в пользование; принятие наследства ;

; выделение в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).

Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, расположенных не земельных участках.

Обратите внимание! Если физическое или юридическое лицо частного права приобретает в собственность жилой дом (кроме многоквартирного), размещен на земельном участке, находящемся в частной собственности предыдущего владельца, право собственности на такой земельный участок одновременно переходит к приобретателю объекта недвижимого имущества без изменения его целевого назначения.