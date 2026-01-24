Кража зерна на миллионы долларов: сколько оккупанты вывезли из Украины в 2025 году

Россия использует экономический потенциал оккупированных территорий Украины для собственного обогащения. В частности, в 2025 году враг вывез оттуда зерна на 400 миллионов долларов.

Сколько зерна Россия вывезла из ВОТ?

Его потребителями являются страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Детали рассказал в интервью Укринформу от 24 января первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

Смотрите также Минус 30% экспорта: как обстрелы портов бьют по украинскому зерну и ценам в мире

Речь идет о более 2 миллионах тонн украинского зерна. Его вывозят "зерновым" флотом страны-агрессора через морские порты на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Донецкой области.

Враг создал "зерновой хаб" в открытых водах на выходе из Керченского пролива – здесь сырье перегружают из российских малогрузных балкеров на иностранные сухогрузы, чтобы скрыть его происхождение.

Наши аналитики посчитали, что в этой деятельности привлечено 45 кораблей, 2 судна-накопителя и около 40 судов "каботажного" флота,

– уточнил чиновник.

Интересно, что 85% этих судов зарегистрированы в юрисдикции России, что позволяет минимизировать последствия санкций.

Накануне СВР сообщила об использовании противником мощностей оккупированных портов в Азовском и Черном морях, прежде всего Севастопольского морского порта. Географию рынков сбыта расширяют, например:

490 тысяч тонн – в Египет;

250 тысяч тонн – в Бангладеш;

96,7 тысяч тонн – в Турцию;

94,4 тысячи тонн – в Сирию;

78,1 тысячи тонн – в Ливан и тому подобное.

Более того! Агрессор вывозит с оккупированных территорий также уголь, кокс, каолин, железную руду, соду и сталь. Только за 2025 год морскими путями прошло более 200 тысяч тонн полезных ископаемых и продукции металлургии.

Как еще Россия вредит агросектору?