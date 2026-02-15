Укр Рус
15 февраля, 15:45
Рыбалка с последствиями: за что могут "прилететь" штрафы в феврале

Ирина Гайдук
Основні тези
  • В феврале в Украине на большинстве водоемов действуют сезонные ограничения на вылов рыбы, чтобы защитить рыбу в зимовальных ямах.
  • Штрафы за нарушение правил рыбалки варьируются от 34 до 680 гривен, а за вылов в промышленных масштабах могут достигать 85 тысяч гривен или тюремного заключения до трех лет.

Многих преданных фанатов рыбалки в Украине не пугает ни снег, ни зимние морозы. Однако в феврале рыбаку стоит помнить о законодательных требованиях, чтобы не получить довольно неприятные штрафы.

Где нельзя ловить рыбу?

В последний месяц зимы на большинстве водоемов в Украине действуют сезонные ограничения, напоминает Государственная экологическая инспекция.

Дело в том, что в холодное время года рыба перебирается в самые глубокие части водоемов – зимовальные ямы. Там она и находится в малоподвижном состоянии до весны, пока температура воды не возрастет.

Чтобы защитить рыбу зимой, в Украине действуют строгие ограничения. Рыбалка в таких участках запрещена с 1 ноября 2025 года и вплоть до начала периода нереста в 2026-м.

Ловить рыбу можно только подальше от зимовальных ям. При этом разрешается использовать только определенное оснащение:

  • зимние удочки;
  • донные удочки;
  • жерлицы;
  • поплавочные удочки.

Важно! Один рыбак имеет право использовать в общей сложности не более семи крючков на зимней рыбалке.

Какие штрафы за нарушения?

На нарушителей правил рыбалки в феврале ждет ответственность. Можно не только получить штраф, но и остаться без оснащения, которое сейчас стоит немало.

За нарушение правил предусмотрены следующие штрафы:

  • пренебрежение запретом за вылов рыбы в указанных местах – от 34 до 170 гривен;
  • использование запрещенных удочек и других рыболовных средств – от 340 до 680 гривен.

При этом в последнем случае у рыбака обязательно изымают снасти и незаконно добытую рыбу.

Более того, существует еще и уголовная ответственность для нарушителей:

  • за вылов рыбы в промышленных масштабах, нанесших значительный ущерб природе, штраф составляет от 17 тысяч до 85 тысяч гривен.
  • или же ожидает ограничение свободы до трех лет (статья 249 Уголовного кодекса Украины).

Какие нормы вылова рыбы?

В дополнение к законодательству в Украине существуют правила любительского и спортивного рыболовства. Они регулируют нормы зимней рыбалки, напомнили в Киевском рыбоохранном патруле.

Они позволяют:

  • суточную норму вылова не более 3 килограммов рыбы и 30 раков на человека;
  • рыбалку любыми удочками или спиннингом, но с использованием не более 7 крючков;
  • вылов рыбы с берега или с лодки.

Важно! Строго запрещено применять во время рыбалки ядовитые вещества, взрывчатые или химические, электроток, огнестрельное оружие и другие способы ловли, которые значительно вредят окружающей среде.

Где ловить рыбу зимой?

  • Успешная зимняя рыбалка во многом зависит от понимания поведения конкретных видов рыбы. Знание их привычек помогает выбрать правильное место и снасти.

  • Окунь зимой чаще всего держится вблизи коряг, подводных неровностей и бровок. Самый активный клев приходится на утренние и вечерние часы.

  • Щука в холодный сезон хорошо ловится на жерлицы с живой наживкой. В феврале она нередко выходит на мелководье, где в воде больше кислорода, что повышает шансы на успешный улов.

  • Судак проявляет наибольшую активность в темное время суток. Искать его стоит на значительных глубинах и в чистых руслах рек, где течение обеспечивает благоприятные условия.