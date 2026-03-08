Чи можна рубати дрова у парках чи біля річок: що говорить законодавство

Дрова зилашються найпростішим варіантом для мешканців сільської місцевості готуватися до опалювального сезону. Таким чинлом вдасться накопичити чимало палива до холодів.

Що відомо про правила рубання дров в Україні?

Водночас рубати чи забирати гілки можна далеко не всюди, про що йдеться у Законі "Про охорону навколишнього природного середовища".

Наприклад, ви можете побачити дерева на прибережній захисній смузі – спеціально визначені земельні ділянки вздовж річок, озер та інших водойм.

Але рослини, що там знаходяться, належать державі або громадам. Тому рубати там дерева чи збирати дрова забороняється законодавством.

Подібні дії не можна здійснювати, щоб запобігати забрудненню водних об'єктів. Про це йдеться у Водному кодексі України.

Ширина цих зон залежить від розміру водойми:

малі – 25 метрів;

середні – 50 метрів;

великі – 100 метрів.

На приватній землі власник чи власниця може спокійно зрізати дерева, щоб потім використати їх для палива. Але якщо дерево впало у лісі чи парку – воно належить державі або громаді, де відбулася подія.

Важливо! За порушення законів українці можуть отримати штраф чи бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Що ще слід знати українцям про зрубання дерев?