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Агро 24 Ціни на продукти В Україні рекордно подорожчали сало, хліб та олія: що спричинило стрибок цін
14 травня, 08:00
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В Україні рекордно подорожчали сало, хліб та олія: що спричинило стрибок цін

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • У травні 2025 року в Україні рекордно подорожчали базові продукти, такі як соняшникова олія, хліб та сало.
  • Фактори зростання цін включають підвищення собівартості сировини, зростання цін на паливо та логістику, девальвацію гривні та зменшення запасів зерна.

На початку травня в Україні доволі сильно здешевшали деякі базові продукти: так, кілограм сала сягнув історичного рекорду. Схожа ситуація і з цінами на хліб та олію.

Які продукти, на скільки та чому здорожчали

Українці зіткнулися з новою хвилею подорожчання базових продуктів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Landlord. У травні 2025 року ціни на соняшникову олію, хліб і сало досягли рекордних показників, зокрема деякі види сала тепер коштують 280 гривень за кілограм. 

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За даними "Мінфіну", лише за останній місяць олія "Олейна" подорожчала на 5,7%, що суттєво відбивається на бюджеті пересічних родин.

Зверніть увагу! Аналітики фіксують тривожну тенденцію – щомісячне зростання цін на продукти першої необхідності. Соняшникова олія об'ємом 850 мілілітрів у середньому коштує вже 81,42 гривні, тоді як у квітні цього року її можна було придбати за 77 гривень. Хлібобулочні вироби подорожчали в середньому на 4 – 7%, а ціни на сало сягнули історичного максимуму – 280 гривень за кілограм за окремі сорти.

Експерти виділяють кілька ключових факторів зростання цін:

  • Підвищення собівартості сировини через погодні аномалії;
  • Зростання цін на паливо та логістику;
  • Девальвація гривні;
  • Зменшення запасів зерна торішнього урожаю.

Важливо! На думку економіста Олега Пендзина, це створює ефект сніжної груди: "Подорожчання одних продуктів тягне за собою зростання цін на інші товари".