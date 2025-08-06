В південних областях України ще у червні почали з'являтися перші свідчення про міграцію сарани. Згодом сарана почала мігрувати на північ, захоплюючи нові регіони.

Що спровокувало нашестя сарани?

Через спеку та посуху сарана стрімко розмножується та мігрують дуже швидкими темпами, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". За добу вони можуть пролетіти 100 кілометрів.

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Заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський розповів, що сарана особливо небезпечна для злакових культур: кукурудзи, проса, пшениці. Тисяча особин на квадратному метрі здатна знищити до 30 кг зелені. За його словами, цьогорічне масове нашестя пов'язане з війною.

Спалахи сарани на території України трапляються щорічно – і цього року, і торік. Причинами їх виникнення є комплекс факторів, які зараз стали ще більш актуальними: підвищення середньодобової температури, зміни природно-кліматичних умов та інші об’єктивні причини. Проте, найсуттєвішим фактором є війна, яка призвела до занедбаності земель поблизу лінії зіткнення, а також до екологічних наслідків, зокрема – руйнування Каховської ГЕС. Саме це створило сприятливі умови для розмноження сарани,

– говорить експерт.

Важливо! Він уточнив, що природними ворогами сарани є птахи, проте поблизу лінії бойових дій їх майже немає через вибухи та обстріли, що змушує їх покидати ці території. Сарана ж не боїться обстрілів, активно розмножується і поширюється регіонами. За словами Вадима Чайковського, поки триває війна ми не можемо повністю позбутися загрози повторних спалахів сарани.