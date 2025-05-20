Що відбувається в українському агросекторі: до чого готуватися агропереробникам

В Мінагрополітики підготували детальний звіт щодо сучасного стану українського агросектору. Так, український сектор агропереробки показав стабільне зростання.

Яка ситуація склалася в агросекторі України

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль представив статистику щодо результатів розвитку агросектору України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики. За його словами, "Минулого року сектор агропереробки продемонстрував тенденцію до зростання".

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Віталій Коваль зазначив, що найбільший приріст виробництва показали переробка фруктів та овочів (понад 27%), а також виробництво олії, тваринних жирів і молочні продукти (зростання близько 13 – 14%). Ще один хороший показник – виробництво м'яса та м'ясних продуктів (3,8 мільярда доларів) та переробка риби. Вони вже перевищили показники 2021 року на 1,5% та 8,1% відповідно. Це свідчить про ефективну адаптацію до нових реалій.

Зріст цих показників також демонструє загальний експорт харчових продуктів. У 2024 році він піднявся до 5,7 мільярда доларів, що на понад 20,8% більше, ніж у 2023 році. Ще одна вражаюча цифра – у 3,7 рази зріс експорт м'яса та м'ясних продуктів. Також на сьогодні вже 60 українських молочних заводів акредитовані в ЄС.

Все це доводить, що Україна впевнено рухається від експорту сировини до експорту готової продукції з високою доданою вартістю. Ми крок за кроком йдемо до мети Мінагрополітики – перетворити країну за аграрної на агроіндустріальну,

– додав Коваль.

Зверніть увагу! Також міністр акцентував і на подальших пріоритетах у сфері агропереробки: це імпортозаміщення, розвиток біоенергетики, впровадження інноваційних технологій, масштабування ініціативи «Купуй українське» на міжнародні ринки, а також подальше нарощування експорту української продукції.