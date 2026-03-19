Померлий мав лише "сертифікат на пай" і не встиг отримати витяг з ДЗК: що робити

В Україні навіть сертифікат на земельний пай дає право на спадкування, однак без кадастрового номера оформлення ускладнюється. Експерти пояснили, як діяти спадкоємцям і чому важливо не зволікати до 2028 року.

Як успадкувати землю?

Сертифікат на право на земельну частку (пай) залишається повноцінною підставою для спадкування, навіть якщо власник за життя не встиг оформити ділянку та отримати кадастровий номер, повідомляє "Земельний фонд України". Водночас сама процедура набуття права власності в такому випадку має додаткові етапи.

Насамперед спадкоємець повинен протягом шести місяців звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини та надати оригінал сертифіката. Проте отримати свідоцтво про право на спадщину одразу не вдасться, адже ділянка фактично не сформована і не внесена до Державного земельного кадастру.

Зверніть увагу! У такій ситуації нотаріус надсилає запити до відповідних органів для підтвердження права на пай. Якщо ж у вчиненні нотаріальної дії відмовлено, спадкоємцю доведеться звертатися до суду з позовом про визнання права на земельну частку в порядку спадкування. Рішення суду в цьому випадку замінює свідоцтво про спадщину.

Після цього необхідно замовити землевпорядну документацію, сформувати земельну ділянку, присвоїти їй кадастровий номер і зареєструвати у Державному земельному кадастрі. Завершальним етапом є державна реєстрація права власності — підтвердженням стане витяг із відповідного реєстру.

Водночас законодавство встановлює граничний строк для оформлення таких ділянок. Якщо до 1 січня 2028 року право власності не буде зареєстроване, пай можуть визнати невитребуваним і передати у комунальну власність територіальної громади.

Важливо! Експерти наголошують: зволікання з оформленням може призвести до втрати землі, тому спадкоємцям варто якомога швидше розпочати процедуру і пройти всі необхідні етапи.

