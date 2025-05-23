На Дніпропетровщині "шахеди" атакували агропідприємство: знищили великий склад зерна

Російські БПЛА атакували будівлі агрофірми на Дніпропетровщині. "Шахеди" серед іншого вщент знищили склад зерна на 4 тисячі тонн.

Російські дрони знищили майно агрофірми

Агрофірма "Промінь", що знаходиться у Іванівському старостаті Межівської громади зазнала масованої атаки російських ударних дронів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Межівський Меридіан".

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За кілька днів до цього росіяни ударами КАБів знищили будинок культури у селі Іванівка Межівської громади, що межує з Донецькою областю. Наступні дні стали справжнім випробовуванням для іванівських хліборобів. Тік підприємства та зерновий склад атакували "шахеди".

Керівник господарства Іван Клименко та головний агроном Віктор Костюченко говорять, що атака була наче на військовий об'єкт, прилетіло 8 шахедів: "А загалом по нас і поруч прилетіло 15 оцих "Гераней", чи як їх там".

І по нашому господарству, і по сусідах (ТОВ АФ "Обрій"). Не знаємо, що вони у нас шукали. Кілька "шахедів" влучило прямісінько у зерновий склад на 4 000 тонн зерна. Він вщент зруйнований. Пошкоджені зернонавантажувачі та зерноочисні установки, багато іншого спеціалізованого обладнання, дві вантажівки практично знищені. Не знаємо, як далі. Що робити? Клуб наш теж розбитий КАБами. Ситуація, прямо скажемо, дуже складна,

– говорить керівник підприємства.

Важливо! За його словами, господарство виконало і виконує всі агротехнічні заходи, аби зберегти і виростити врожай. Підкормили та обробили від шкідників близько 700 гектар посівів озимої пшениці. Провели посів соняшнику на запланованих площах та міжрядний обробіток. "Тобто, пори все, ми намагаємось працювати. Але чи вдасться нам зібрати врожай? Якими б оптимістами ми не були – це велике питання".

Росіяни знищили склад зерна та техніку / Фото "Межівський меридіан"